Tg News – 01/7/2021

In questa edizione del Tg News troverete:

Turismo, con la pandemia il settore perde 4mila miliardi di dollari

Carburante, prezzi record, un pieno di benzina costa il 16% in più rispetto al 2020

Clima, caldo record in Canada, picchi di 50 gradi e decine di vittime

L’Unione europea punta alla neutralità climatica entro il 2050