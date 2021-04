Successi casalinghi per Atlanta e Golden State

ROMA (ITALPRESS) – Successo casalingo di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 3000 spettatori della State Farm Arena, gli Hawks superano i Milwaukee Bucks per 111-104 con 32 punti di Bogdan Bogdanovic, top-scorer dell’incontro, e 15 dell’azzurro Danilo Gallinari, a referto anche con 3 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti di impiego. Affermazione interna anche per i Golden State Warriors, che piegano i Sacramento Kings per 117-113 con 27 punti di Stephen Curry, prolifico ma autore di qualche errore di troppo. Nemmeno in panchina, tra i padroni di casa, Nico Mannion. Ottava vittoria di seguito dei Washington Wizards, che si impongono sui Cleveland Cavaliers per 119-110 con 33 punti di Bradley Beal. Altri risultati: Charlotte Hornets-Boston Celtics 125-104; Brooklyn Nets-Phoenix Suns 128-119; Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 113-120; Orlando Magic-Indiana Pacers 112-131.

(ITALPRESS).