Spezia rimonta due gol e pareggia con la Fiorentina

CESENA (ITALPRESS) – Finisce 2-2 al Manuzzi di Cesena la sfida tra lo Spezia di Italiano e la Fiorentina di Iachini. Tanto da recriminare in casa viola che, forte dello 0-2, non ha saputo approfittare della situazione, lasciandosi rimontare da uno Spezia ben messo in campo e fortemente determinato a conquistare punti. Inizio sfavillante della Fiorentina che, dopo appena due minuti, trova l’immediato vantaggio con Pezzella che, sugli sviluppi del primo corner della gara, colpisce di testa il pallone a botta sicura e trova la rete del momentaneo 0-1. Lo Spezia soffre l’avvio choc dei toscani che, famelici, raddoppiano al 4′. Sulla corsia di destra Lirola tenta la volata personale. Il laterale viola crossa basso per Biraghi che in corsa non manca l’appuntamento col pallone e mette a segno la rete dello 0-2. Alle corde, lo Spezia prova a scuotersi e, all’11’, Gyasi suona la carica per i suoi e dalla sinistra serve Piccoli che, da ottima posizione, cicca clamorosamente il pallone.

L’undici di Iachini abbassa sensibilmente il ritmo della gara e dalla panchina spezzina Italiano chiede ai suoi a gran voce di alzare il proprio baricentro e, al 39′, i liguri accorciano le distanze: dalla retrovia ligure lancio di Terzi e mancato aggancio di Caceres. Verde approfitta dell’errore dell’ex juventino e in area viola con il sinistro fredda Dragowski per l’1-2 chiude il primo tempo. Al ritorno in campo dagli spogliatoi, lo Spezia si mostra sin da subito determinato, ma la prima vera occasione da rete è dei toscani. Al 63′, Lirola sfonda sulla destra e serve al centro Vlahovic che di sinistro calcia a botta sicura, ma Terzi è bravo a frapporsi e manda il pallone in angolo. Lo Spezia non si lascia intimorire e, al 75′, sugli sviluppi di un corner si crea una mischia furiosa in area toscana; il pallone arriva a Farias che, defilato, trafigge con una puntata Dragowski per la rete del definitivo 2-2.

(ITALPRESS).