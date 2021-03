Speranza “La campagna vaccinale va avanti e dovrà accelerare”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile. Quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell’arma più importante di cui disponiamo. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, in audizione presso le Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

In merito ad AstraZeneca “l’auspicio è che già domani possano arrivare dall’Ema i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie. Pretendiamo il massimo livello di sicurezza e continueremo ad avere il massimo livello di attenzione – ha spiegato il ministro -. La sospensione temporanea e precauzionale è stata il frutto di un confronto tra le agenzie nazionali e poi dai ministri della Salute. Il nostro auspicio è che già domani possano arrivare risposte confortanti che ci mettano nelle condizioni di rilanciare la campagna di vaccinazioni senza esitazione”.

“Nel prossimo trimestre l’attesa è di oltre 50 milioni di dosi di vaccini in arrivo nel nostro Paese, nel terzo trimestre è di circa 80 milioni di dosi in arrivo. Ciò vuol dire che veniamo messi nelle condizioni di avere una accelerazione molto significativa”.

(ITALPRESS).