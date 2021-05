Spari contro peschereccio italiano in Libia, ferito il comandante

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo 10 maggio, la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione anche per gli over 50 del vaccino anti-Covid-19, ovvero fino ai nati nel 1971. “Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della campagna di somministrazione su scala […]