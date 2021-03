Sanremo, Irama più citato sui media fra cantanti ma sorpresa è Berti

SANREMO (ITALPRESS) – Irama, presente a Sanremo in versione “smart working” con un video registrato perchè in quarantena, ha catturato l’attenzione dei mezzi di informazione nei primi quattro giorni del 71° Festival, ottenendo più citazioni fra gli artisti in gara: 2.762. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti, i presentatori e gli ospiti del festival più chiacchierati sui media italiani dalla mezzanotte di lunedì 3 alle 11.30 di oggi venerdì 5 marzo.

Fra i cantanti, alle spalle di Irama troviamo a sorpresa Orietta Berti che, al suo ritorno al festival dopo 29 anni di assenza, ottiene 2.229 citazioni, precedendo Noemi (1.997) e Annalisa (1.961), seconda nella classifica provvisoria della competizione. Il rock dei Maneskin, accusati di un presunto plagio, vale 1879 menzioni e dà alla band capitolina una visibilità sui media maggiore rispetto a Ermal Meta (1.803), nonostante quest’ultimo sia in testa alla classifica provvisoria. Al 7° posto troviamo Bugo (1.684), seguito da Lo Stato Sociale (1.659), che nella serata delle cover ha portato sul palco dell’Ariston un omaggio ai lavoratori dello spettacolo fermi da un anno a causa dell’emergenza Covid-19, da Arisa (1.601) e dalla giovanissima Madame (1.600). Fra i personaggi che hanno affiancato in questo Festival Amadeus e Fiorello (prevedibili dominatori della classifica, con rispettivamente 7.387 e 5.542 citazioni), trionfa l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che, con 3.263 menzioni, relega in secondo piano le spettacolari performance dell’altro ospite fisso, Achille Lauro (2.469). Il toccante monologo di Elodie e il suo show fra Crazy in love di Beyonce e Rumore di Raffaella Carrà hanno lasciato il segno sui media con 1.696 citazioni, mentre più staccate sono le altre co-conduttrici per una sera: Matilda De Angelis (1.476) e Vittoria Ceretti (573).

(ITALPRESS).