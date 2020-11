Renault Captur E-Tech plug-in Hybrid, dalla F.1 alla strada

ROMA (ITALPRESS) – L’Umbria accoglie la presentazione del nuovo Renault Captur E-Tech plug-in hybrid. Terra di spiritualità e di meditazione è stata scelta per simboleggiare la rigenerazione anche nel mondo automobilistico con un sistema che permette di viaggiare in modalità elettrica senza lo stress da ricarica. Ed è proprio dall’esperienza in Formula 1 che Renault ha trasposto la gestione dell’energia e l’innovativa trasmissione multi-mode con innesto a denti priva di frizione nel Nuovo Captur. Dal suo lancio, nel 2013, il SUV compatto Renault è stato il più venduto in Italia. L’anno scorso ennesimo record con 30.000 veicoli.

Piacevole da guidare con la coppia immediatamente disponibile e l’accelerazione istantanea. Attivando la modalità Sport è possibile sfruttare le tre motorizzazioni contemporaneamente con tanta potenza del gruppo motopropulsore, utile nei sorpassi.

Si viaggia in maniera molto comoda, nessun rumore in elettrico, ma anche quando entra in funzione il motore termico ai bassi regimi la silenziosità è garantita. Confortevoli le sellerie in pelle TEP con tasca posteriore in rete ed anche i posti posteriori. La panchetta si sposta di 16 cm e il pianale, quando si ripiegano i sedili, diventa piatto. Con la sua batteria da 9,8 kw ha un’autonomia elettrica in città fino a 65 Km e fino a 50 km nel misto, con una velocità in elettrico fino a 135 km/h. Il motore è un 4 cilindri da 160 cv, consuma 1,4 l per 100 km nel ciclo misto con emissioni di CO2 di 32g/km accedendo quindi per l’acquisto agli incentivi statali e locali. Il gruppo motopropulsore prevede due motori elettrici: e-Motor per la trazione puramente elettrica, che sviluppa 49 Kw (68cv) a 205 Nm, ed uno starter HSG. La batteria è agli ioni di litio da 9,8 kwh.

La trasmissione è associata al motore a benzina aspirato da 1,6 cc di nuova generazione con doppio iniettore e bore spray coating.

Il nuovo Captur dunque parte sempre in elettrico, ed il motore termico interviene da supporto all’elettrico nelle forti accelerazioni. La combinazione dei motori è fluida e priva di trascinamenti. La tecnologia ibrida si è avvalsa delle competenze della scuderia Renault DP World F1 Team oltre che per l’architettura del gruppo motopropulsore e per l’innovativa trasmissione Multi-mode, anche per il sistema di recupero e riutilizzo dell’energia. Infatti nelle fasi di decelerazione e frenata il sistema automaticamente rigenera la batteria trasformando l’energia cinetica prodotta dalla decelerazione in elettricità rimandandola alla batteria. Inoltre quando il guidatore frena il motore elettrico contribuisce alla frenata e recupera l’energia in eccedenza rimandandola alla batteria. La batteria si può ricaricare in rete da tre a cinque ore, a seconda del tipo di presa, ivi comprese quelle per uso domestico, con una potenza di ricarica massima di 3,7 Kw.

Il guidatore ha a disposizione due display, i più grandi della categoria, il cruscotto digitale da 10,2″ e il display multimediale da 9,3″. Sul cruscotto viene riportata l’autonomia in modalità elettrica, gli scambi dei flussi ed il recupero energetico, il tempo di ricarica necessario o il livello di ricarica della batteria. Nuovo Captur è disponibile da 32.950 Euro nell’allestimento Intens che offre oltre alle principali dotazioni di serie cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico, fari anteriori e posteriori full led con firma luminosa dinamica, parking camera, retrovisore interno fotocromatico. La versione top di gamma, Initiale Paris, costa 36.950 Euro.

“Dopo aver lanciato il sistema full hybrid E-Tech su Clio oggi lanciamo il plug-in hybrid E-Tech su Captur. La filosofia è chiaramente di offrire un sistema estremamente tecnologico e di democratizzare questa tecnologia sui modelli più venduti del nostro gruppo. Infatti abbiamo dieci anni di esperienza sull’elettrico che permettono a questo sistema di partire sempre in elettrico, di avere l’accelerazione come sull’elettrico e di avere l’aumento della frenata rigenerativa. Dalla Formula Uno abbiamo chiaramente tutte le esperienze del recupero di energia, ma soprattutto questa trasmissione multi mode con innesto a denti senza frizione che permette di massimizzare il rendimento energetico e questa trasmissione deriva dalle nostre monoposto di F.1”. Così Francesco Fontana Giusti, Direttore Immagine e Comunicazione di Renault Italia, spiega la filosofia della nuova Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid. Un modello che permette agli italiani di convertirsi all’ibrido. “La conversione all’ibrido sta diventando un dato reale, abbiamo un aumento del mercato dal 6% di tutto quello che è elettrificato al 15% fino a settembre di quest’anno perchè da una parte gli incentivi aiutano a rendere più accessibile questa tecnologia e d’altro canto i nostri clienti si rendono conto che l’elettrificato diventa sempre più importante in un momento in cui la circolazione diventa sempre più complessa con la chiusura dei centri storici ed altre limitazioni” afferma Fontana Giusti che quindi sottolinea come “Il Plug-in Hybrid Suv Captur è il plug-in hybrid più economico sul mercato. Partiamo da 32.950 Euro sul terzo livello di allestimento della vettura, dunque una vettura molto equipaggiata, a cui si aggiungono gli incentivi che sono di 2.500 Euro in caso di non rottamazione e di 4.500 Euro in caso di rottamazione. Noi oggi offriamo un finanziamento di 199 euro al mese considerando uno sconto, incluso quello dei concessionari, fino a 8.500 euro”.

(ITALPRESS).