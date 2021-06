Quartararo in pole nel Gp Catalunya, Ducati inseguono e Rossi 11°

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Va a Fabio Quartararo la pole position del GP di Catalunya di MotoGP. Sul circuito del Montmelò, il leader del Mondiale firma il miglior giro delle qualifiche con il tempo di 1’38″853 e partirà davanti alle Ducati di Jack Miller, secondo nonostante una caduta nel finale e Johann Zarco. In seconda fila la Yamaha di Franco Morbidelli, quinto, mentre Valentino Rossi chiude undicesimo. Nona piazza per ‘Peccò Bagnaia su Ducati. La gara di MotoGP è in programma alle 13 di domenica.

(ITALPRESS).