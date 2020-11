Proximity Banking, da SisalPay|5 nasce Mooney

ROMA (ITALPRESS) – Incasso di bollette, carte prepagate e ricariche telefoniche, prelievi e bonifici. Sempre più sicuri e semplificati. E’ l’obiettivo che si pone Mooney, la nuova società nata dall’evoluzione di SisalPay | 5, primo operatore italiano per servizi di pagamento di prossimità, frutto dell’accordo tra SisalPay e Banca 5, del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Mooney è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments che permetterà di accedere ogni giorno a operazioni di pagamento e servizi che prima erano disponibili solo nelle filiali bancarie. Mooney introdurrà anche una nuova carta prepagata dotata di funzionalità uniche nel segmento di appartenenza.

“La nuova realtà nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 ha

dato prova di grande resilienza, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale, e ci ha permesso di

contuinuare a servire al meglio i nostri clienti. E da oggi ha anche nuovo nome: ho il piacere di annunciarvi che SisalPay | 5 si chiamerà Mooney”, dice l’amministratore delegato Emilio Petrone.

