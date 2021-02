Paris trionfa in discesa libera a Garmisch, quinto Innerhofer

GARMISCH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 1’33”81, 37 centesimi meglio del leader di specialità, lo svizzero Beat Feuz, e 40 centesimi più veloce dell’austriaco Matthias Mayer. Per “Domme” è la 19^ vittoria in Coppa del Mondo, la prima dopo l’infortunio al crociato del ginocchio destro della scorsa stagione. Buona prova anche di Christof Innerhofer, 5° a 72 centesimi di ritardo. Più indietro Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi, rispettivamente 22° e 30°. Fuori dalla top 30 Florian Schieder (36°), Riccardo Tonetti (44°) e Pietro Zazzi (47°). Domani si torna in pista a Garmisch per il superG in programma alle 11.30.

(ITALPRESS).