O’Connor vince a Madonna di Campiglio, Almeida sempre in rosa

MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALPRESS) – Ben O’Connor si aggiudica la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2020, da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio per un totale di 203 km. Una frazione dura e con ben quattro Gpm, l’ultimo dei quali con la salita finale prima di 2 km sostanzialmente pianeggianti sino al traguardo. L’australiano della NTT Pro Cycling va all’attacco negli ultimi dieci km e si stacca dal gruppetto dei fuggitivi; Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren) può solo accontentarsi del secondo posto pur guadagnando minuti importanti nella classifica generale. Non cambia, però, la maglia rosa: il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) resta in testa e mantiene il distacco da Kelderman, principale antagonista. Riflettori puntati dunque sulla diciottesima tappa di domani, giovedì: è il giorno della Cima Coppi e i 2758 metri da raggiungere al Passo dello Stelvio.

(ITALPRESS).