Myanmar, Papa “Anche io mi inginocchio, cessi la violenza”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Ancora una volta e con tanta tristezza sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar dove tante persone soprattutto giovani stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro Paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale di oggi.

