Ministro Boccia positivo al Covid, è asintomatico e in isolamento

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il Sars-CoV-2. Il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa da dove prosegue regolarmente il suo lavoro”. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministro, sottolineando che il ministro “segue le procedure stabilite dalle linee guida del ministero della Salute; l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma”.

(ITALPRESS).