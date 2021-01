Maticmind, Filippo Monticelli nuovo amministratore delegato

MILANO (ITALPRESS) – Filippo Monticelli è stato nominato dall’assemblea degli azionisti amministratore delegato e direttore generale di Maticmind, raccogliendo il testimone dal precedente Ad Luciano Zamuner, che rimarrà all’interno della società in qualità di azionista e in veste di vice presidente Esecutivo. L’azienda, guidata da Carmine Saladino, presidente e azionista di riferimento, è in decisa crescita negli ultimi anni e punta a rafforzare ulteriormente grazie ad investimenti mirati la sua posizione di leader sul mercato italiano dell’ICT.

Monticelli, classe 1970, ha iniziato la sua carriera nel 1995 in Ascom, e dopo aver maturato esperienze in altri contesti aziendali, è arrivato in Maticmind per la prima volta nel 2009 assumendo la carica di Marketing & Business Development Director, entrando anche a far parte del CdA. Nel 2014 è approdato in Fortinet (azienda leader nel settore della cybersecurity) come Senior Regional Director, per Italia e Malta.

Il suo ritorno in Maticmind nel ruolo di CEO è finalizzato a dare continuità al processo di crescita e rafforzamento dell’azienda culminato a inizio ottobre, dopo numerose acquisizioni in Italia e all’estero, con l’ingresso nel capitale (con una quota di minoranza) del Fondo Italiano Consolidamenti e Crescita – FICC (gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti). “Un’operazione – si legge in una nota – che potenzia ulteriormente il ruolo di Maticmind, azienda italiana leader nel settore ICT, con l’obiettivo di offrire soluzioni che rispondano alla trasformazione digitale in atto, attraverso un coinvolgimento diretto degli utenti e di integrazione dei sistemi, adattandoli alle esigenze di mobilità, velocità di accesso alle informazioni e sicurezza”.

“La nostra vision è orientata alla crescita, seguendo un percorso già tracciato che prevede un ambizioso sviluppo del business”, afferma Filippo Monticelli, CEO di Maticmind. “Lavoriamo per consolidare la leadership di Maticmind nel settore, facendone sempre più un modello di successo made in Italy”, aggiunge.

Oggi, il gruppo Maticmind, con headquarter a Vimodrone (MI), vanta 11 sedi in tutta Italia, oltre 850 dipendenti e ha fatto registrare nel 2019 un fatturato di circa 300 milioni di euro.

(ITALPRESS).