M5s, Fico “Valorizza Conte guardando al futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il Movimento sia cresciuto velocemente, è un movimento oggi complesso che guarda al futuro. Dobbiamo valorizzare le esperienze vicine a noi, come quella di Conte. Il fatto che entra Conte significa che il Movimento valorizza le persone vicine e insieme iniziare un percorso”.

Così, ospite a Cartabianca su Rai3, il presidente della Camera Roberto Fico. “E’ giusto che Conte vada a parlare con Grillo o con altri”, ha aggiunto. Per Fico “un Movimento che guarda avanti non può essere rassegnato, non è importante una persona o un’altra ma i temi. Più persone ci saranno meglio sarà. Il Movimento sta guardando avanti verso il futuro. Noi siamo cambiati tante volte, il Movimento crede che lo stato sociale sia importante”. Il presidente della Camera ha poi osservato come “abbiamo fatto un percorso con le riunioni singole, abbiamo affrontato un voto degli iscritti e si è arrivati alla decisione di appoggiare il Governo Draghi. Quando c’è un percorso così chiaro, votare no significa mettersi da soli fuori”. In questo senso “l’appoggio al Governo Draghi da parte del Movimento non era scontato e appoggiarlo significa anche il rischio di perdere qualche punto percentuale. Il Movimento è molto più responsabile, significa un salto in avanti, crescere. Abbiamo cercato di affrontare i problemi importanti anche perdendo qualche punto”.

(ITALPRESS).