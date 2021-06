Lorenzo Fragola, esce il nuovo singolo “Solero” con The Kolors

ROMA (ITALPRESS) – Dopo essere stato protagonista delle estati passate con tormentoni come “#fuori c’è il sole”, “L’esercito del selfie” e “Margarita”, Lorenzo Fragola torna in radio e negli store digitali da venerdì 2 luglio con “Solero”.

Il brano è stato scritto dallo stesso Lorenzo Fragola che ha pensato bene di coinvolgere per l’occasione i The Kolors.

La band di Stash ha accettato subito l’invito ritrovandosi perfettamente nel mood del brano.

(ITALPRESS).