Goggia trionfa a Crans Montana, Paris sul podio a Kitzbuhel

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia è la regina della discesa libera di Crans Montana, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L’azzurra sale sul gradino più alto del podio fermando il cronometro in 1’10″10 davanti alla ceca Ester Ledecka (+0″20) e all’americana Breezy Johnson (+0″57). Nono tempo per Federica Brignone (+1″09), mentre Nadia Delago è decima (+1″15), seguita da Elena Curtoni che invece è dodicesima (+1″17). Quindicesimo crono per Laura Pirovano, fuori dalla zona punti Marta Bassino e Roberta Melesi rispettivamente 35^ e 41^. Non è arrivata al traguardo, infine, Francesca Marsaglia. Beat Feuz ha invece vinto la discesa libera di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Lo svizzero ha chiuso in 1’53″77 precedendo l’austriaco Matthias Mayer di 16 centesimi. Torna sul podio l’azzurro Dominik Paris, che ha tagliato il traguardo con 56 centesimi di ritardo da Feuz.

(ITALPRESS).