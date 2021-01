Figc, Gravina deposita candidatura “Il mio 4-3-3 per il rilancio”

ROMA (ITALPRESS) – Gabriele Gravina ha depositato questa mattina la candidatura alla presidenza della Federcalcio. Il numero uno uscente, in carica da fine 2018 e a caccia del secondo mandato, ha ricevuto il sostegno ufficiale di Serie A, Serie B, Lega Pro, Assoallenatori e Assocalciatori per il suo programma di 128 pagine dal titolo “La partita per il futuro”. “La designazione di cinque componenti su sei, le tre Leghe professionistiche e le due componenti tecniche quasi all’unanimità è una testimonianza di grande stima e considerazione per quanto è stato svolto – ha dichiarato Gravina – Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all’attacco, il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio italiano. In difesa il sistema delle regole, mentre in attacco punta centrale sarà la sostenibilità con ai lati il patrimonio dei nostri giovani e la riforma dei campionati”. L’assemblea elettiva della Figc è in programma il 22 febbraio a Roma.

(ITALPRESS).