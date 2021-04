Eurozona, accelera l’inflazione a marzo

MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di Tim, riunito per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall’assemblea dei soci, ha confermato Salvatore Rossi presidente e Luigi Gubitosi amministratore delegato della società. L’assetto delle deleghe prevede: al presidente le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina; all’Ad, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere […]