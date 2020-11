Di Maio “l’Italia deve correre, rimpasto di governo è fantascienza”

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo ‘appassionantì retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull’Italia e sugli italiani, perchè bisogna far correre il nostro Paese. Pensiamo a come sfruttare al meglio le risorse del recovery fund e concentriamoci sulle soluzioni reali per dare risposte concrete a imprenditori, commercianti e autonomi che più di tutti hanno subito gli effetti di questa crisi. Parlare di rimpasto è fantascienza”. Così, in una nota, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

(ITALPRESS).