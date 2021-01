Destro spinge il Genoa, Cagliari ancora sconfitto

GENOVA (ITALPRESS) – Grazie a una rete di Destro, il Genoa vince 1-0 a “Marassi” contro il Cagliari, che colleziona la sesta sconfitta consecutiva in campionato. Prosegue bene quindi la cura Ballardini, mentre trema la panchina di Di Francesco. Inizio arrembante dei padroni di casa che, dopo aver costretto gli avversari sulla difensiva, al 10′, trovano la rete del meritato vantaggio: lancio in profondità per Shomudorov che, di prima intenzione, serve Strootman in posizione arretrata; l’olandese non ci pensa due volte e, di prima, s’inventa un assist sulla sinistra per Destro che, a botta sicura, calcia verso la porta e batte Cragno per l’1-0. Incassato il gol dello svantaggio, il Cagliari non si scompone e si riversa in avanti. I sardi prendono il sopravvento e si rendono pericolosi prima con Joao Pedro, al 28′, e poi con Simeone, al 38′, ma Perin è strepitoso e con un paio di interventi a dir poco miracolosi salva il risultato. Scampato il pericolo, il Genoa torna a rendersi pericoloso con Shomudorov che, al 43′, a due passi da Cragno, calcia clamorosamente alto sopra la traversa. Al ritorno in campo dagli spogliatoi il Genoa si rende subito pericoloso con Shomudorov, ma Cragno è pronto e non si lascia sorprendere. Al 58′, il Cagliari risponde con Nainggolan che, dalla distanza, prova a sorprendere Perin ma la mira del belga non è delle migliori e il pallone finisce fuori. La pressione offensiva della squadra di Di Francesco non diminuisce e, al 65′, Nainggolan ci riprova dalla trequarti; Perin è sorpreso ma in scivolata Masiello respinge il pallone col corpo e sventa il pericolo. I padroni di casa provano a scuotersi e, all’84’, su azione di ripartenza Zappacosta, a tu per tu con Cragno, calcia a botta sicura ma l’estremo difensore respinge ed evita il peggio. Negli ultimi minuti della partita il Cagliari prova il tutto per tutto ma Cerri, al 90′, a pochi passi dalla linea di porta, manda incredibilmente il pallone alto sopra la traversa nell’ultima occasione da rete della gara.

