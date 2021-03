Covid, Salvini “Sbagliato decidere oggi chiusure ad aprile”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiusure ad aprile? Decidere oggi che se ne riparla a maggio è un discorso scientificamente, culturalmente sbagliato. Chiediamo che nel decreto che andrà in discussione domani venga inserita la possibilità che se i dati miglioreranno dopo Pasqua, nelle zone più tranquille si possa tornare a vivere, si possa tornare alla riaperture”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un incontro con la stampa estera. “Se il ministro Speranza ci dice che per tutto aprile non se ne parla di riaperture, ci spieghi scientificamente in base a cosa lo dice – ha aggiunto -. Ovviamente la salute viene prima di tutto, i nostri governatori sono in prima linea nella lotta contro il virus”.

