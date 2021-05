Covid, Brusaferro “Quadro in deciso miglioramento”

ROMA (ITALPRESS) – Donato Telesca conquista la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di ParaPowerlifting a Tbilisi, in Georgia, nella categoria 72 kg, sollevando 175 kg in prima prova. Una medaglia che fa senza dubbio bene al morale, nonostante il dispiacere per non aver portato a termine le altre due prove a 194 kg che […]