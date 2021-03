Covid, all’Italia 532 mila vaccini in più nella seconda metà di marzo

ROMA (ITALPRESS) – Innovare, insieme, per disegnare un mondo migliore per le prossime generazioni. Con questo obiettivo Procter & Gamble chiama per la prima volta a raccolta le start-up italiane. Al suo fianco, LVenture Group, realtà di punta del Venture Capital in Italia e uno dei più importanti acceleratori di start-up a livello europeo, e […]