Covid, 389 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Il ct dell’Italciclismo Davide Cassani hascelto gli azzurri che faranno parte della delegazione olimpica aTokyo per la prove su strada. Si tratta di Alberto Bettiol,Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali.“Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perchè può essere all’altezza della situazione” le parole del […]