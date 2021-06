Covid, 2.199 nuovi casi e 77 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nuova risalita dei casi di coronavirus in Italia. Sono 2.199 i nuovi positivi contro i 1.896 registrati nelle 24 ore precedenti, secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute. Calano i decessi, 77, mentre i guariti sono 8.912. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, si evidenzia un calo complessivo di 6.791 attestandosi ad un numero totale di 174.935.

Sono 218.738 i tamponi processati, con un tasso di positività che ale leggermente all’1%. Non si ferma il costante calo dei contagi negli ospedali: oggi nei reparti ordinari i degenti ospitati sono 4.382, in discesa di 303; più contenuto il calo nelle terapie intensive, 661 con un saldo negativo di 27 e 24 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 169.892. La regione con l’incremento maggiore risulta essere la Lombardia (322), seguita da Sicilia (320) e Campania (257). Al contrario sono 3 i nuovi positivi in Molise e 4 in Valle d’Aosta.

(ITALPRESS).