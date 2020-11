Coronavirus, 37.242 nuovi casi e 699 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – In crescita i casi di coronavirus in Italia anche se lievemente. Sono 37.242 i nuovi contagiati, circa 1000 in più rispetto a ieri quando si erano contati 36.176 nuovi positivi, ciò nonostante il calo dei tamponi: 238 mila. In crescita anche i decessi, 699 contro i 653 di ieri. Gli attualmente positivi sono 777.176, con un incremento di 15.505 unità. Questi i dati riportati nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Boom di guariti, 21.035. Sul versante dei ricoveri, si registra un aumento di 347 portando il totale a 33.957; continuano a rallentare i nuovi ricoveri in terapia intensiva, +36, determinando il numero complessivo di 3.748. Coloro che sono in isolamento domiciliare sono invece 739.471. La regione con il maggiore numero di nuovi positivi è la Lombardia con 9.221, a seguire Campania (4.226) e Piemonte 3.861.

