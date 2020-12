Coronavirus, 17.572 nuovi casi e 680 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i contagi in Italia. Sono 17.572 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 14.844 positivi registrati nelle 24 ore precedenti. In calo i decessi, sono 680 (ieri erano stati 846). Sono questi i dati del bollettino del Ministero della Salute. Sul fronte dei guariti si registra il numero di 34.495. In calo gli attualmente positivi di 17.607 (645.706). Scende ancora il rapporto tamponi/positivi, all’8,8%.

L’incremento dei nuovi positivi è da addebitare anche alla crescita dei tamponi effettuati: 199.489 rispetto ai 162.880 del giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 615.883. I ricoverati con sintomi sono 26.897, con un calo di 445; in flessione pure le terapie intensive, con 2.926 ricoverati, 77 in meno in 24 ore. E anche i nuovi ingressi sono in riduzione, 91 (-8). Sul fronte delle regioni è il Veneto che registra il numero maggiore di nuovi positivi al Covid, 3.817: a seguire Lombardia (2.994) ed Emilia Romagna (1.238).

(ITALPRESS).