Conte “Inter un pò stanca, con Atalanta sfida sempre complicata”

MILANO (ITALPRESS) – “Affrontare l’Atalanta non è mai semplice. E’ un’ottima squadra allenata da un tecnico preparato”. Lo ha dichiarato Antonio Conte, allenatore dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta. “Classifica? Noi dobbiamo fare il nostro percorso. Dipende tutto da quello che faremo. Di solito le buone prestazioni portano i tre punti, non posso pensare di giocar male per ottenere un successo. Dobbiamo lavorare sodo e cercare di migliorarci, visto che nelle sfide importanti ci è mancato poco per ottenere grandi risultati”. Il tecnico nerazzurro ammette: “E’ la settima partita in venti giorni, chiaramente c’è un pò di stanchezza ma anche la voglia di fare una buona partita”. Poi una buona notizia sul fronte infermeria. “Cercheremo di fare i cambi giusti per cercare di fare il meglio possibile. Lukaku si è allenato e molto probabilmente verrà convocato per la partita con l’Atalanta”. Non ci sarà Padelli risultato positivo al Covid-19. “Inutile dire che questo periodo di emergenza sanitaria influisce. La situazione è difficile, non è semplice per nessuno ma dobbiamo affrontarla. Spesso forse qualcuno se ne dimentica”, ha sottolineato Conte.

