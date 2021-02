Consulenza strategica e comunicazione, nasce Connexia Health

ROMA (ITALPRESS) – Da Connexia è nata la nuova divisione Connexia Health. Obiettivo: costruire strategie di comunicazione e di business dedicate per rispondere ai bisogni di comunicazione di un settore complesso e in costante evoluzione come è quello Pharma & Healthcare.

Archiviato un 2020 positivo e con volumi in crescita, Connexia, già partner dal 2019 di GLOBALHealthPR (GHPR) – il maggior network mondiale di agenzie indipendenti specializzate in comunicazione scientifica e farmaceutica – investe per rafforzare la propria presenza sul mercato Health.

Connexia Health si pone sul mercato come partner “per costruire progetti solidi, innovativi e misurabili”: strategia, creatività, innovazione, content & media relation, eventi, media & measurement sono le parole-chiave.

Alla guida di Connexia Health Claudia Comolli, Director con esperienza ventennale nel settore Pharma & Healthcare, gli ultimi 5 in Sudler&Hennessey (ora VMLY&Rx) come Client Service Director. Durante il suo percorso professionale, Claudia Comolli ha collaborato con alcune delle più grandi aziende farmaceutiche tra cui AstraZeneca, Janssen, Novartis, Gilead Science, Bristol-Myers Squibb, Alfasigma e Sanofi.

“Il mondo dell’Healthcare sta cambiando e il nuovo modello di consulenza è chiamato a precorrere il cambiamento. Con Connexia Health vogliamo essere partner delle aziende farmaceutiche nella consulenza strategica, nella comunicazione corporate e di prodotto, nell’ideazione di servizi innovativi per il settore salute – dichiara Paolo d’Ammassa, CEO & Founding Partner di Connexia – Siamo un’agenzia che integra le competenze specifiche necessarie per lavorare nel settore Healthcare (contenuto scientifico, conoscenza del regolatorio, network consolidato di stakeholder) con un’innata capacità di generare innovazione e trasformazione digitale. Con Claudia Comolli alla guida di Connexia Health la nuova divisione ha tutte le skill per potersi affermare con ancora maggior forza nell’attuale panorama Pharma & Healthcare, essere un partner strategico per le aziende del settore e garantire da un lato l’expertise di un team verticale sull’Healthcare, dall’altro un mix di competenze innovative, maturate in oltre 20 anni di progetti di comunicazione nel settore consumer”.

“Con vent’anni di esperienza all’interno di agenzie verticali sull’Healthcare, ho scelto di entrare a far parte di Connexia perchè credo sia una realtà che interpreta perfettamente il modello di partner del quale i nostri clienti hanno bisogno: un’agenzia capace di intercettare le tendenze del mondo sanitario, trovare nuove soluzioni e diventare precursore del cambiamento. – dichiara Claudia Comolli, Connexia Health Director – Con un’anima creativa e una forte propensione all’innovazione, il team di Connexia identifica strategie di trasformazione digitale del business e affianca le aziende dell’Health nei loro nuovi challenge, internamente, accompagnando persone e struttura organizzativa, e verso i principali stakeholder, identificando modalità alternative di contatto, engagement e comunicazione con pazienti, comunità scientifica, medici, caregiver e associazioni dei pazienti, generando soluzioni architetturali e digitali”.

(ITALPRESS).