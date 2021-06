Centrodestra, Berlusconi “Avanti con Salvini, uniti al voto”

TORINO (ITALPRESS) – “Con Salvini siamo d’accordo su tutto, andiamo avanti su tutto. Il centrodestra sarà unito alle prossime elezioni del 2023, andiamo avanti con i piani prestabiliti”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in collegamento telefonico con una conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco di Torino, Paolo Damilano.

“Ho potuto apprezzare le idee di Paolo Damilano per Torino, e il suo amore per questa città – ha aggiunto Berlusconi -. A Milano, non abbiamo un candidato e continuiamo a cercare. A Torino dopo 28 anni di sindaci di sinistra, abbia il diritto di cambiare e di essere governata di un sindaco di centrodestra”.

(ITALPRESS).