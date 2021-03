Canale di Suez, disincagliata la nave cargo Ever Given

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Le autorità egiziane hanno confermato che la nave portacontainer Ever Given è riuscita a tornare completamente a galla dopo aver bloccato per diversi giorni il canale e il commercio marittimo internazionale. Il fornitore di servizi del Canale di Suez, Leth Agencies, ha confermato che la mega-nave sta attualmente navigando verso nord nella direzione dei laghi Amari che si trovano lungo il canale. Il consigliere presidenziale dell’autorità SCA, Mohab Mamish, oltre a manifestare la soddisfazione per la riuscita dell’operazione, ha detto che sarà raddoppiato il lavoro per consentire alle navi in attesa di attraversare il canale dopo una settimana di chiusura. Finora ci sono 321 navi che aspettano di entrare nel canale.

La Ever Given sarà esaminata a fondo per verificare che sia solida e in grado di navigare autonomamente. Sulla soluzione positiva è intervenuto anche il presidente egiziano Al Sisi: “Gli egiziani hanno posto fine alla crisi della nava incagliata nonostante l’enorme complessità tecnica delle operazioni. E con il successo degli egiziani nel riportare tutto alla normalità nel Canale di Suez, il mondo deve essere certo della sicurezza del percorso delle sue merci attraverso questa vitale arteria di navigazione”. Il presidente ha ringraziato tutti gli egiziani impegnati negli sforzi per portare a galla il portacontainer, descrivendoli come “lavoratori leali” che si sono sempre dimostrati “responsabili”. E ha aggiunto: “Ringrazio ogni fedele egiziano che ha contribuito tecnicamente e fisicamente a porre fine a questa crisi”.

(ITALPRESS).