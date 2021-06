Calcio in lutto: addio a Giampiero Boniperti, ex bandiera Juventus

Il calcio piange un uomo che ha rappresentato un’epoca ed è stato una bandiera della Juventus.

E’ morto per una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, già calciatore e poi storico dirigente della società bianconera.

Giampiero Boniperti avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Chi era Boniperti

Nato a Barengo, in provincia di Novara, è stato un ex calciatore, di ruolo attaccante. Ha giocato dal 1946 al 1961 nella Juventus, totalizzando 443 presenze in A e 178 reti.

Con la maglia bianconera vinse 5 scudetti e 2 Coppe Italia. Nel 2004 fu inserito nella lista FIFA 100, elaborata da Pelé e composta dai 125 migliori giocatori viventi.

In Nazionale dal 1947 al 1960 collezionò 38 presenze, segnando 8 gol e indossando la fascia di capitano.

Subito dopo il ritiro, fu chiamato nella dirigenza della società juventina, diventandone poi presidente dal 1971 fino al 1990. In questo periodo la Juventus ha vinto 9 scudetti, 3 Coppe Italia, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe UEFA ed 1 Supercoppa UEFA.

Dal 1991 al 1994 tortò alla Juventus come amministratore delegato (vinta la terza Coppa UEFA), per poi candidarsi all’Europarlamento, risultando eletto con Forza Italia (dal 1994 al 1999).