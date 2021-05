Buffon “A fine stagione chiuderò con la Juventus”

TORINO (ITALPRESS) – Gianluigi Buffon saluterà la Juventus a fine stagione. L’ufficialità l’ha data il portiere in un’intervista a BeIn Sport spiegando: “Il mio futuro è chiaro e delineato – ha detto Buffon -. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione”. Buffon ha poi aggiunto: “Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine del ciclo (il suo, non quello della Juventus) ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

