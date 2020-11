Black Friday, quest’anno si comprerà soprattutto negli e-store

ROMA (ITALPRESS) – Sarà un Black Friday online e mirato al risparmio: questo è ciò che emerge da un sondaggio condotto da Wiko, brand franco-cinese di smartphone, sulla sua community Instagram. Per il 62% di chi ha risposto al sondaggio saranno gli e-store il canale d’elezione. L’elettronica di consumo si conferma uno dei settori più attraenti, con il 30% interessato all’acquisto di un nuovo smartphone

Un dato è certo: il Black Friday è un evento molto atteso. Non c’è Covid-19 che tenga, il 60% ha detto di aspettarlo perfino più del Natale.

Il Black Friday è un momento utile per fare acquisti risparmiando, anticipando così le corse matte dei regali di dicembre. Lo sostiene il 65% dei partecipanti al sondaggio.

La situazione socio-economica che l’intero mondo sta vivendo si riflette però sulla scelta del canale di acquisto.

Gli e-store sembrano battere i negozi fisici. Sia per le chiusure stesse delle vetrine, sia perchè si preferisce centellinare le uscite, l’acquisto online raccoglie il 62% delle preferenze contro un 38% degli affezionati del punto vendita tradizionale.

Altra variabile, è quella del budget. L’obiettivo del Black Friday 2020 sarà risparmiare (78% risposte a favore). Per il 71% dei rispondenti si acquisteranno solo cose davvero utili.

Qui però entra in gioco una punta di egoismo. Alla domanda acquisterai per te stesso o per i tuoi cari, il 69% ha scelto la prima opzione, di fatto quella dell’auto-regalo.

Infine, entrando nello specifico del settore dell’elettronica di consumo, Wiko ha voluto indagare se questa categoria rientrasse tra gli acquisti must del venerdì più atteso dagli shopaholic. Per il 67% sì: è sicuramente un settore merceologico molto interessante. Sarà perfino il momento di considerare l’acquisto di un nuovo smartphone? Il 30% dei rispondenti dichiara che lo farà. Le promozioni sono allettanti ma è altrettanto vero che i tempi di sostituzione degli smartphone si sono notevolmente allungati. La vita media dei telefonini è infatti ben più lunga di quella di qualche anno fa. Se il Black Friday 2020 sarà ancora più mirato e attento al portafogli, quale sarà quindi il budget destinato alla scelta di un nuovo smartphone? Qui la community si spacca quasi a metà: il 48% sostiene che non supererà i 150 euro, mentre il restante 52% andrà oltre.

