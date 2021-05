Bianchi “Assumeremo 70 mila docenti, poi un concorso all’anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo cominciato a delineare i nuovi concorsi: uno all’anno, regolare, in modo che sia possibile per tutti anche programmare le proprie attività. Lavorare sugli insegnanti è fondamentale, abbiamo cominciato a delineare una prima riflessione sulla formazione degli insegnanti, a questo seguiranno altri interventi. Ma soprattutto abbiamo stabilito la possibilità di assumere 70mila persone in condizioni diverse”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Abbiamo anticipato il tempo di entrata in ruolo a luglio – ha aggiunto poi -, quindi avremo tutto agosto per fare le supplenze. Sulle supplenze voglio fare una considerazione: abbiamo il problema che in molti settori c’è un problema di insegnanti di materie specifiche, il tema della formazione diventa fondamentale. Stiamo lavorando e stiamo lavorando bene perchè il primo settembre tutti siano al loro posto di lavoro, ma stiamo lavorando anche per la prospettiva che tutti coloro che devono entrare nel mondo della scuola abbiano una preparazione adeguata e corrispondente esattamente alla richiesta. E’ una macchina intera che stiamo ridisegnando, con grande vigore e all’interno di una prospettiva che stiamo condividendo con le forze sindacali”.

(ITALPRESS).