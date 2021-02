Bellanova “A Draghi il sostegno totale di Italia Viva”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo garantito il totale sostegno di Italia Viva a questo impianto e alle scelte che il presidente vorrà portare avanti”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi. “E’ necessario avere “grande attenzione al piano vaccinale che bisogna rafforzare rapidamente e attenzione al mondo della scuola”, ha aggiunto.

“Speriamo si concluda rapidamente il lavoro in modo da andare in Parlamento per la fiducia e lavorare per il bene del Paese – ha detto ancora Bellanova -. Noi sosteniamo il percorso, speriamo che tutti lavorino per far partire il più rapidamente possibile questo governo che è il governo della speranza. Il paese ha bisogno di recuperare fiducia nel futuro”.

“Noi rispondiamo a un appello importante fatto dal Presidente della Repubblica che tiene conto della condizione di questo Paese, c’è bisogno che il meglio delle forze presenti in Parlamento e nelle attività sociali sia impegnato per costruire un futuro per i nostri figli. Per quanto ci riguarda i tre cardini principali di Draghi, europeismo, atlantismo sono è un programma che ci vede convinti nel sostenerlo. Bisogna partire dalle soluzioni da dare e non dalle persone, questo è uno sforzo che dovrebbero fare tutti”, ha detto l’ex ministra.

“Sulla questione relativa alle suppletive a Siena penso che sia prematuro parlarne adesso – ha poi detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi, rispondendo a una domanda dei giornalisti -, sentiremo anche i nostri rappresentanti sul territorio ed è giusto un confronto all’interno dei partiti, ma per Italia Viva adesso la priorità è dare un governo che funzioni, un governo che possa iniziare a lavorare sul piano vaccini, sul Recovery Fund, sulla ripresa economica. Il destino personale del presidente Conte non è la priorità in questo momento, prima viene il Paese”.

