A dicembre in rialzo la fiducia di consumatori e imprese

MESSINA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato delle somme indebitamente percepite da diverse persone non aventi diritto al beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto condannate a titolo definitivo nell’ultimo decennio per reati di mafia, ovvero familiari di condannati per gli stessi reati. Le Fiamme Gialle, in collaborazione con il personale […]