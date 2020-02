UFFICIALE – Circelli attacca Martone, il diggì si dimette: “Lesa la mia dignità”

Messo alla porta, senza mezzi termini, da Nicola Circelli durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, il “silurato” Aniello Martone ha rassegnato le dimissioni da direttore generale dell’Avellino.

Per la serie “Giorgio se ne vuole andare e il Vescovo lo vuole cacciare”.

Con poche righe ha annunciato il suo addio al club, che potrebbe anticipare l’uscita di scena di Luigi Izzo, legato a Martone da una consolidata amicizia.



“Ritengo che la dignità ed il rispetto per i tifosi e, in generale, della piazza di Avellino vengano prima di ogni aspetto professionale. Pertanto, viste le dichiarazioni dell’Amministratore Unico, rassegno le dimissioni da dirigente dell’Us Avellino 1912”.

Queste le parole di Martone.

Il vice-presidente Circelli ha messo a segno un punto in suo favore, in una partita che non avrà vincitori.

Adesso sarà il ds Carlo Musa a svolgere il compito del silurato Martone che intanto avrà tempo per seguire il corso per direttore sportivo a Coverciano, frequentato insieme al team manager Cristian Vecchia.

Meglio pensare al futuro.