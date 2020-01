Sensazionale: domani l’Avellino presenta due nuovi acquisti, ecco il comunicato

Dall’ufficio stampa dell’U.S.Avellino 1912 è stato diramato il seguente comunicato:

Buonasera,

si informano gli operatori della comunicazione che domani alle ore 11.30, presso la sala “A. Scalpati” dello stadio Partenio-Lombardi, il direttore sportivo Carlo Musa introdurrà i neo acquisti Andrea Dini e Nicolas Izzillo.

Introdurrà Dini e Izzillo?

Ti aspetti Evacuo e un altro attaccante e invece il signor Musa chi presenta?

Ma non sono quei due calciatori scesi in campo e visti all’opera contro il Picerno?

E Izzillo? Non è quel giocatore che nel dopopartita ha rilasciato ampie dichiarazioni per raccontare tutto di se stesso, della sua nuova esperienza e delle sensazioni vissute con l’Avellino?

Secondo il calendario delle interviste, per domani alle 11,30 era prevista la presentazione di due nuovi acquisti ma, essendo venute meno le trattative, si è pensato di riempire il tempo e lo spazio a disposizione per far fare un pò di pubbliche relazioni al figliol prodigo Musa.

Il quale potrà consentire così ad Andrea Dini di esprimere mille ringraziamenti agli amici del Parma (in particolare ad Enzo De Vito, vero tutore di Musa, e componente dell’area tecnica della società parmense), fargli dichiarare di essere felicissimo per averlo liberato dall’impegno con il Trapani dandogli così la possibilità di giocare nell’Avellino e all’Avellino di sfruttare le prestazioni di questo grande portiere.

A Izzillo (che non è il nipote di Izzo, come qualcuno aveva pensato) farà ripetere quanto già detto nei giorni scorsi, con le dichiarazioni riportate dappertutto.

Piuttosto, questa pare proprio una strategia della società tesa a mantenere distratti i tifosi e impegnati quegli operatori dell’informazione che non sanno dove andare la mattina.