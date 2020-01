Scandone travolta nel derby, ma la Sidigas paga i lodi: mercato sbloccato

Non c’è stata partita tra la Virtus Arechi Salerno e la Scandone Avellino, nel derby disputato ieri sera a Pellezzano. Hanno vinto i padroni di casa per 92-59, in un confronto mai in discussione, deciso già nel primo quarto e in totale controllo di Salerno al riposo lungo (47-23 al 20′).

La buona notizia per la Scandone arriva dal fronte societario. La Sidigas ha pagato i lodi che bloccavano il mercato e non consentivano a De Gennaro di rinforzare un roster corto e con poca qualità, soprattutto dopo l’addio di Erkmaa trasferitosi a Napoli.

Ieri sarebbero stati inviati i bonifici a gli ex tesserati Filloy, Cavaliere, Papa, Maffezzoli e all’agente Meller. Nelle prossime ore si attende lo sblocco del mercato. La Scandone potrà ingaggiare massimo due cestisti over entro il 31 marzo e atleti under fino a fine febbraio.