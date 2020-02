Scandone, le brutte notizie non finiscono mai: Rich avanza 60mila euro

Non bastavano i cinque lodi saldati dal pool di professionisti, neppure il Bat intestato all’ex capitano Maarten Leunen. A peggiorare la situazione della Scandone è arrivato il Bat di Jason Rich, mvp del campionato 2017-2018, che avanza quasi 60mila euro dal club biancoverde.

Il mercato che sembrava dover essere sbloccato dopo l’invio dei bonifici a Filloy, Maffezzoli, Papa, Cavaliere e un agente, è di nuovo in stand-by fino a quando non verranno risolte le due situazioni pendenti.

Con Leunen si sta trattando, ma la stangata ricevuta ieri per i mancati pagamenti a Rich, ha riportato la situazione in alto mare. Inoltre c’è da risolvere anche il caso-Corato, con il rischio di vedere volare via due dei dieci punti finora conquistati dalla Scandone.