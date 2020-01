San Tommaso, troppo forte il Savoia degli ex avellinesi: 2-0 al Giraud

Non ha funzionato il Liquidato-bis: il San Tommaso è uscito sconfitto dal Giraud di Torre Annunziato, battuto 2-0 dal Savoia con una rete per tempo.

Al 31′ i padroni di casa si sono portati in vantaggio legittimando la maggiore pericolosità offensiva: sugli sviluppi di un corner, Poziello ha insaccato di testa alle spalle di Landi.

Il San Tommaso si è timidamente reso pericoloso nella ripresa, poco prima di incassare la seconda marcatura ad opera di Antonio Guastamacchia: al 26′, l’atleta oplontino ha sfruttato un’altra disattenzione difensiva degli irpini su calcio piazzato.

Tra le fila del Savoia, guidato dall’ex biancoverde Carmine Parlato, hanno giocato due ex calciatori dell’Avellino, Dionisi e De Vena, protagonisti della promozione in Serie C della passata stagione.