San Tommaso in crisi: Liquidato si è dimesso

Stefano Liquidato ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore del San Tommaso, accettate dalla società.

Di seguito il comunicato stampa del club: “La società ringrazia il Sig. Stefano Liquidato non solo per la professionalità e l’impegno profuso alla guida dei grifoni, ma anche per le sue qualità umane e morali mostrate nel corso di questi mesi, augurandogli le migliori fortune professionali per il futuro. Con l’allenatore Stefano Liquidato saluta anche il secondo Nicola Iasio, a cui la società rinnova lo stesso ringraziamento e un caloroso in bocca al lupo per il futuro.

In attesa della nomina del nuovo allenatore, la società comunica che il coordinamento delle attività della Prima Squadra è affidato al Direttore Generale Annino Cucciniello”.