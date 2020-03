San Tommaso, ufficializzato il nuovo allenatore

Il San Tommaso ha subito trovato il sostituto del dimissionario Gargiulo, affidando la panchina a Marcello De Stefano, tecnico della Juniores.

Di seguito le sue prime parole:

“Credo ci siano le possibilità per continuare al meglio questo campionato. La priorità è la tranquillità dei ragazzi. Io mi sento parte di questa famiglia e sono felice e onorato di aver dato la disponibilità per dare una mano alla prima squadra, senza dilapidare l’ottimo lavoro svolto con la formazione Juniores.

Ringrazio la società a partire da Annino Cucciniello, la sua vicinanza sarà fondamentale. Ringrazio anche i ragazzi per aver accettato e voluto la mia nomina. Lavoreremo per cercare di fare il massimo in un campionato che ha ancora molto da dire”.