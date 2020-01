San Tommaso imita l’Avellino: gioca un tempo e perde (1-0) a Corigliano

Nel recupero della diciassettesima giornata di Serie D – girone I il San Tommaso è stato sconfitto (1-0) in casa del Corigliano.

Come domenica scorsa, pure oggi le due maggiori formazioni di calcio – Avellino serie C e San Tommaso serie D – sono state battute dai rispettivi avversari.

La gara, che era stata sospesa all’intervallo per il maltempo lo scorso 22 dicembre, è ricominciata dal 1′ secondo del tempo, sul risultato di 0-0.

Gol partita di Talamo, all’11’, con un colpo di testa su corner battuto da Catalano. Il Corigliano sale a quota 18 punti e aggancia il Roccella al terzultimo posto. San Tommaso fermo a 13.

Corigliano- San Tommaso 1-0 (gara ricominciata dal 1′ st)

CORIGLIANO (4-3-3): La Cagnina 6; Infusino 6, Colombatti 6, Strumbo 6, Capuozzo 6; Cito 6, Cosenza 6.5 Cenci 6.5; Catalano 6.5, Talamo 6, Schena 6.5. A disp.: D’Aquino, La Gamba,Bianco, Buccino, De Marco, Khouaja, Balsama’, Maniscalchi, Leonardi. All.: Mangiapane 6.5

SAN TOMMASO (4-3-3): Landi 6; Lambiase 6, Castro 5, Pagano 5.5, Mannone 6; Cucciniello 5 (20′ st Gaglione 5.5), Madonna 6, Alleruzzo 5,5; Stoia 5.5, Massaro 5.5, Sabatino 6 (39′ st Colucci sv).A disp.:Dose, Savarise, Falivene, Zollo, Motta, Tiberio, Raiola, Tizio. All.: Liquidato 5.

ARBITRO: Cusumano di Caltanissetta 6

MARCATORE: 12′ st Talamo.

NOTE: la gara è ripresa dal 1′ del secondo tempo. Spettatori 100 circa: Ammoniti: Cucciniello (ST), Castro (ST), Alleruzzo (ST), Capuozzo (C), Cenci (C), Cosenza (C), Talamo (C), Catalano (C), D’Aquino (C), Massaro (C). Angoli: 3-1 per il Corigliano. Rec.: 0’ pt; 3′ st.