San Tommaso come l’Avellino, gol e sconfitta nel finale: 1-0 a Messina

Il gol che ha deciso la partita è arrivato quando il San Tommaso credeva di avere ormai portato via un punto da Messina. Invece è arrivata la realizzazione che ha condannato la squadra avellinese.

L’azione che ha portato i messinesi al gol è nata da un cross da destra di Manfrè, Arcidiacono ha fatto sponda per Rossetti a centro area, tocco di prima per il tiro al volo di Crucitti che ha battuto Landi per l’1-0 decisivo.

ACR MESSINA– SAN TOMMASO 1-0

Acr Messina: Avella, Saverino, Fragapane, Sampietro (1’ st Arcidiacono), Ungaro, Bruno, Lavrendi, Buono (28’ st Manfrè), Rossetti (42’ st Cristiani), Crucitti, Cafarella (28’ st De Meio). A disp.: Pozzi, Cinquegrana, Puglisi, Bossa, Bonasera. All.: Zeman

San Tommaso: Landi, Cambiase, Madonna, Colarusso, Mannone, Pagano, Alleruzzo (33’ st Savarise), Castro (42’ st Stoia), Sabatino (31’ st Moffa), Konate, Massaro. A disp.: Dose, Falivene, Zollo, Cuciniello, Raiola, Colucci. All.: Liquidato

Arbitro: Longo di Cuneo

Assistenti: Nechita di Lecco e Taverna di Bergamo

Marcatore: 40’ st Crucitti

Ammoniti: Crucitti (M), Bruno (M), Alleruzzo (ST), Madonna (ST), Colarusso (ST), Fragapane (M) Recupero: 1’ e 4’