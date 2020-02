Il Castrovillari di Sasà Marra vince 2-1 e inguaia il San Tommaso

Il Castrovillari esulta in trasferta inguaiando il San Tommaso, nonostante due errori dal dischetto.

Gli uomini di Sasà Marra (ex calciatore dell’Avellino, autore del gol della promozione in B nello spareggio di Crotone) si sono imposti in rimonta (2-1) salendo a quota 32 punti in classifica, a nove giornate dalla fine del campionato: sono 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Il San Tommaso si è portato in vantaggio dopo 7 minuti con Alleruzzo, lanciato da Konate: tiro vincente di destro sul primo palo per superare Aiolfi.

Il pareggio è arrivato al 25′: sgroppata sulla destra di Barillaro, andato via per 40 metri palla al piede, e gran tiro in diagonale a trafiggere Landi.

Il Castrovillari prima dell’intervallo ha realizzato il 2-1. Pagano ha steso Guarracino in area e l’arbitro ha concesso il rigore: il portiere irpino ha respinto la conclusione, ma Guarracino ha ribadito in rete per il vantaggio calabrese.

A metà della ripresa il San Tommaso è rimasto in dieci per l’espulsione di Alleruzzo per proteste. Alòtra espulsione al 36’, quando Pagano ha steso Kean in area di rigore: dal dischetto l’attaccante si è fatto ipnotizzare da Landi, evitando un passivo più pesante per gli avellinesi.

San Tommaso- Castrovillari 1-2

SAN TOMMASO (3-5-2): Landi 6,5; Colarusso 5,5, Pagano 4,5, Mannone 5; Moffa 5,5, Alleruzzo 4,5 Castro 6 (30’st Cucciniello sv), Massaro 5,5, Zollo 5 (4’st Madonna); Konate 5,5 (30’st Stoia sv), Sabatino 6. A disp: Pone, Savarise, Colucci, Tiberio, Pecorella, Raiola. All: Gargiulo 5,5.

CASTROVILLARI (4-3-1-2): Aiolfi 6; Barilaro 7, Ferrante 6, Vona 6, Greco; Di Battista 6,5 (27’st Mattei 6), Miocchi 6 (19’st Buda 6), Consiglio 6,5; Cangemi 7; Guarracino 7 (32’st Kean 5,5), La Ragione 6. A disp: Zagari, De Pace, Graziano, Birzò Rosi, Canale. All: Marra 6,5.

ARBITRO: Silvera di Valdarno 6.

MARCATORI: 7′ pt Alleruzzo (S), 25′ pt Barillaro (C), 46′ pt Guarracino (C)

Note: spettatori 500 circa. Al 37’st Landi (S) ha parato un rigore a Kean. Espulsi: al 27′ st Alleruzzo (S) e al 36′ st Pagano (S) per rosso diretto. Angoli: 3-3. Rec.: pt 2′; st 5′.