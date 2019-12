PalaDelMauro, altra grana: bolletta non pagata, staccata la corrente

Non c’è pace per il PalaDelMauro. Dopo le infiltrazioni dal soffitto causate dal maltempo, che portarono al rinvio di due gare di campionato (una della Scandone, l’altra della Basket Club Irpinia), al palasport di Contrada Zoccolari è stata staccata la corrente.

Ieri gli uomini di Gianluca De Gennaro, impegnati nella preparazione del match interno contro il Matera, non si sono potuti allenare per lo sciame sismico che ha interessato Irpinia e Sannio, portando alla chiusura di numerosi edifici cittadini, compreso il PalaDelMauro.

Oggi potrebbero farlo al buio, per una bolletta di circa 1000 euro non pagata dalla Sidigas, che ha provocato il distacco dell’energia elettrica. E’ iniziata, dunque, la corsa contro il tempo per permettere alla Scandone e all Basket Club Irpinia di avere a disposizione il palazzetto per gli allenamenti e le gare interne di campionato, evitando di incappare in una sconfitta a tavolino.