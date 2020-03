Lega Pro, stop al campionato per il Coronavirus

Seguendo le direttive del Decreto del Presidente del Consiglio, la Lega Pro ha comunicato lo stop al campionato fino al 3 aprile. Le gare in programma dal 10 marzo (si sarebbero dovuti giocare alcuni incontri del girone A e B) fino alla data indicata dal Decreto, verranno recuperate a data da destinarsi.

Prima della decisione della Lega Pro e della comunicazione del Presidente Conte, ieri il Coni aveva annunciato lo stop a tutte le attività sportive fino al 3 aprile, richiedendo l’intervento del Governo, puntualmente arrivato nella serata di ieri.

Il presidente Ghirelli ha già comunicato di voler richiedere alla Figc di posticipare la data di presentazione dell’iscrizione al prossimo campionato (29 giugno) per poter recuperare, fino al 28 giugno, i match non disputati per l’emergenza Coronavirus.